Viljandi fotovõistluse publiku lemmik on Reigo Rannu ülesvõte

Viljandi fotoklubi pressiteates seisab, et konkursil osalenud töid näidati Viljandi raamatukogu linnagaleriis terve veebruari, mil kõik vaatajad said anda oma hääle lemmikfotole. Fotoklubi president Peeter Sink ütles, et konkurss on igati kordaläinud ja seda näitab ka 77 võistlustööd. Tema sõnul oli tööde tase kõrge ning osalejate seas oli nii hobi- kui profifotograafe.