Valminud on Viljandi Karlssoni lasteaia detailplaneering

"Meie eesmärk on ehitada Paalalinna täiesti uus lasteaed, et parandada teenuste pakkumise võimalusi," lausus linnapea ja lisas, et sellega saavad pered võimaluse viia oma lapsed moodsasse lasteaeda. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võiks uus lasteaiahoone Timpsoni sõnul valmis olla paari-kolme aasta pärast.

Detailplaneeringu järgi on lasteaia püstitamiseks uus tervikkrunt Kesk-Kaare tänav 19 ja Kesk-Kaare tänav 17a maa-alal. "Uus hoone valmib enne, kui olemasolev lammutatakse. Seda selleks, et lapsed ka uue hoone ehitamise perioodil lasteaias käia saaksid," rääkis Timpson. Hoone on planeeritud nii, et vajaduse korral on võimalik teha sellele juurdeehitis kuni kuue lasteaiarühma jaoks.