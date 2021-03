August Kitzbergi nimeline gümnaasium lööb kaasa programmis «Taime teisipäev», mis tähendab, et seal pakutakse kooliõpilastele kord kuus teisipäeviti täistaimset toitu. Fotol on kooli direktor Jaak Israel, kes kiitis koolilõunaid taevani. FOTO: Marko Saarm

«Taimne pasta Bolognese – oi, see oli maitsev ja kihvt! Köögiviljašnitsel, värskekapsasalat, köögivilja-klimbisupp, hirsipuder taimse piimaga ...» loetles Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak Israel hõrgutisi koolisöökla teisipäevastest lõunamenüüdest. Seda seetõttu, et sügisel liitus kool «Taimse teisipäeva» programmiga, mille eesmärk on üles kutsuda rohkem taimset toitu sööma.