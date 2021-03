Vargad tekitasid Reinu tee poes 684-eurose kahju

Viljandi politsei on ühismeedias teada andnud, et nädalavahetus tõi maaonnas 33 väljakutset. Enamikul juhtudel andis selleks põhjuse alkoholiga liialdamine, mis viiele isikule lõppes kainenemisele toimetamisega. Lähisuhtevägivalla juhtumitega oli tegemist kahel korral ning alkoholi tarvitanud alaealisi oli kolm. Sõidukijuhtide kainust kontrolliti 80 autojuhil ja neist kahel tuvastati kriminaalne joove.

Kuigi ilmad on juba kevadised, juhib politsei tähelepanu muutlikele teeoludele. Politsei palub sihtpuntki jõudmiseks pigem varuda aega kui liigse kiirustamise tõttu õnnetus põhjustada. Märtsikuu võib tuua nii lund kui ka libedust, mistõttu on oluline, et sõiduki rehvid vastaksid talvistele ilmastikuoludele ja kehtestatud nõuetele.