Ornitoloogiaühing kutsub üles teada andma aias kohatud lindudest

Ühingu pressiteates on kirjas, et suvist aialinnupäevikut võib pidada igaüks, kel on oma aed. Veebis saab luua isikliku päeviku ja sinna märkida kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud. Lisada saab tähelepanekuid ka teiste eluslooduse esindajate kohta: aias nähtud kahepaiksed, roomajad ja imetajad, tärganud looduslikud ja aiataimed ning putukad. Päeviku täitmine kestab märtsi algusest 3. oktoobrini.

Suvise aialinnupäeviku koordinaator Martin Tikk tõdes, et viimaste aastatega võrreldes tavatult külmal ja lumerohkel talvel on Eestis talvitanud lindudele kindlasti oma mõju. "Siiski ilmutab kevad saabumise märke. Kohal on juba esimesed põldlõokesed. Samuti on sel aastal Eestis talvitamas erakordselt palju kuldnokki," selgitas Tikk.