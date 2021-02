Soomaal Raudna jõe ääres elav Kuusekäära talu peremees Indrek Hein, kes on aastakümneid loodusemärke üles tähendanud ja nende järgi ilma ennustanud, tõdes, et suurem talv on selleks korraks läbi. "Talve rong on läinud, aga vilistab veel mitu korda. Ega see lõplikku kevadet tähenda, aga sellist talve, nagu äsja oli, muidugi enam tulla ei saa. Mõni päev või ka nädala jagu kerget külma võib olla, aga midagi hullu enam ei tohiks tulla, sest jää on üles kerkinud ja vesi tõuseb praegu hoolega," kõneles Kuusekäära talu peremees.