Intervjuu ⟩ Kadi Kask: koroonaga nakatumine oli suur õnnistus

See teema teeb mulle hetkel rohkem rõõmu kui muret, nii et räägin kohe hea meelega. Kõige suurem rõõm on praegu see, et käisin augustis antikehade testi tegemas ning siis öeldi, et antikehad on olemas meie pere liikmetel, kes testi tegid. Siis nad aga antikehade taset ei määranud, nüüd juba määravad. Olin huvitatud, kas mul on antikehad veel olemas ning käisingi 22. veebruaril proovi andmas. Saate aru, normaalseks peetakse, et antikehi on 50 misiganes ühikut, aga mul on neid praegu, ligi aasta hiljem 218! Ma olin nii õnnelik. Ma veidi kardan seda vaktsiini, nii et mul on hea meel, et mul on praegu nii tugev looduslik kaitse. Täielik õnnistus! Neli korda rohkem antikehasid! Nii et pole alati nii, et antikehad kaovad kiiresti.