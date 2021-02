Kobraste läbinäritud ohtlikud tammed on eemaldatud ja kalamehed võivad end järvel taas muretumalt tunda. FOTO: Elmo Riig

Enne talve tulekut olid Pollis Kutsiku ojast paisutatud järve ääres koprad läbi hauganud neli vägevat tamme, mis võinuks iga hetk maha langeda ning järvel kulgevatele õngitsejatele peale langeda. Pärast seda, kui järv jääkaanega korralikult kattus, on need puud langetatud ja eemaldatud, seega on seal nüüd taas ohutu.