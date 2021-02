Välismaise meedia ja ühismeedia tähelepanelikumad jälgijad olid koroonaviiruse olemasolust teadlikud juba 2019. aasta lõpus. Siit-sealt lipsas uudistest läbi teateid, et Hiinas levib mingi paha tõbi, aga et selliseid sõnumeid tuleb igal aastal siit-sealt mitu tükki, ei pööranud enamik sellele erilist tähelepanu. Nädal nädala järel läksid teated üha ärevamaks ja kui Põhja-Itaalias lahvatas 2020. aasta alguses koroonaviiruse epideemia, tõusis viirus meie kõigi teadvusesse. 26. veebruari õhtul jõudiski viirus Eestisse. Kuidas see aasta möödunud on?