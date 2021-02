Haigla ambulatoorse kliiniku juht ja infektsioonikontrolli arst Kadri Kõivumägi selgitas, et haiglasse tulevatelt patsientidelt võetakse proov, aga see, kui inimene on siis negatiivne, ei tähenda veel seda, et ta teisel, kolmandal või neljandal päeval ei võiks muutuda positiivseks. «Kahjuks ei saa tagada iga patsiendi paigutamist üksikpalatisse, seega paraku on võimalik, et palatikaaslane osutub ühel hetkel positiivseks ja haigestub – niimoodi see puhang alguse sai,» selgitas Kõivumägi.