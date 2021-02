Sakslased saavad oma keeles tutvuda tuleviku Viljandi metrooga

Osal tiraažist on autori signeeritud tervituskleeps saksa lugejale. Lähiajal on oodata "Gogoli disko" väljaandmist veel Kreekas (kirjastus Vakxikon Gr Publications), Poolas (kirjastus Wydawnictwo Marpress), Hispaanias (kirjastus Ático de los Libros), Horvaatias (kirjastus Hangar 7) ning Makedoonias (kirjastus Begemot). Teos on juba ilmunud USA-s, Lätis, Leedus, Serbias, Soomes, Ungaris, Bulgaarias ja Taanis.