Kandidaadid on ka Delovõe Vedomostis 25. märtsil ilmunud külg "Эти двa кризиса", mille autor on Jelena Tsenno, ning Pärnu Postimehes 18. aprillil ilmunud "Häid uudiseid ja tervist", mille autor on Janek Talpas-Taltsepp.