"Käisin hommikul järvel proovimas, jää läheb järjest pehmemaks. Lausa nii, et uisk vajub sisse. Jää paksusega pole probleeme, aga tugevusega on," rääkis korraldaja Kristjan Kivistik. "Jää on pehme ja uisumaraton jääb tänavu ära. No mis sa teed..."