Sündmused said alguse reedel, 19. veebruaril, kui politseipatrull peatas Elva vallas Tartu–Viljandi teel Škoda, mille kiirus oli ligi 150 kilomeetrit tunnis, kohas, kus lubatud suurim kiirus on 90 kilomeetrit tunnis. Autoroolis oli mees, lisaks talle olid sõidukis veel naine ja kaks alla 10-aastast last.