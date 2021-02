Viljandi gümnaasiumi direktori ülesandeid täitev Juhan-Mart Salumäe nentis, et eks oli arvata, et nädalaga kaugõpe ei piirdu, kuid seda, et see päris märtsi lõpuni venib, ta ette ei näinud. Samas tõdes ta, et olukorra tõsidust arvestades on valitsuse soov koronaahelad läbi lõigata mõistetav.