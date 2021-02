Nagu Sakala on kirjutanud, andis Jaak Joala lese Maire Joala advokaat 15. veebruaril teada, et katkestab kõnealuse kuju asjus Meie Viljandiga läbirääkimised. Konflikt paisus Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimisest. Nimelt said Maire Joala ja teda esindavad advokaadid ajakirjandusest teada, et Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril teinud patendiametisse avalduse, et registreerida Jaak Joala nimi endale kuues kategoorias, mille seas on ka ausammaste ja monumentide püstitamine. Maire Joala on enda nimele registreerinud Jaak Joala kaubamärgi muusika esitamise kategooriates.