Suur talv on alles käes, aga valge-toonekurg on oma pesitsusaladelt Aafrikas juba tagasiteel. Ornitoloog Jaanus Aua kinnitusel näitavad Ungaris toonekurgedele külge pandud seadmed, et linnud on asunud põhja poole liikuma ja läbivad 100–150 kilomeetrit päevas.