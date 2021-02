Keskkonnaministeerium muutis kalapüügieeskirja haugide kaitseks ning muudatus hakkas kehtima 1. jaanuarist. Ühtlasi on eeskirjas kehtestatud, et haugipüük on 15. märtsist 30. aprillini keelatud Võrtsjärvel ja muudel siseveekogudel, välja arvatud Lämmijärvel, Peipsi ja Pihkva järvel. Võrtsjärve kalur Marko Vaher ütles, et jää tulek tegi kaluritele rõõmu ning võrguga on koha saadud päris kenasti. Ka hind on praegu hea, sest Peipsilt enam püüda ei tohi: seal on norm täis, merelt tuleb kala vähem ning koha on väiksem. Teisalt teeb Vaherile tuska uus piirang, mis 15. märtsist võrgupüügi Võrtsjärvel keelab.