Päevapilt. Pitsameistrid pakkusid kooki

Pizzakioski juhataja Katrin Reinmets ütles, et viie aastaga on ruumid natuke juba kulunud ning saalis tehti põhjalik remont. "Kuna sellised ettevõtmised ei lähe alati nii, nagu ootad, siis me sellist suurt avamist ei saanud teha, mööbel ei jõudnud õigel ajal kohale. Siis mõtlesimegi, et ühildame selle vabariigi aastapäevaga," kõneles Reinmets.