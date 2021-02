Juba 15 minutit varem oli kohale tulnud Kirsi tänaval elav Jaanika Toome, kes kiitis perekonna ettevõtmist ja lisas, et hollandlasest puhkpilliõpetaja Langeleri pere hoovis on muusikat kõlanud varemgi. "Kui on Hollandi vabariigi aastapäev, oleme ka nende hümni kuulnud. Meil on siin äge kogukond," ütles Toome.