Madis Timpson: Viljandis elab kultuur

Aasta tagasi ei suutnud me ettegi kujutada, milliseks 2020 kujuneb. Siis olid aeg, soovid ja eesmärgidki teised. 2020 kujunes uue olukorraga toime tulemise aastaks. Tänu teile saime sellega hakkama, Viljandi ja viljandlased kohanesid eba­tavalise ja ettearvamatu olukorraga kenasti.

Kooliõpilased kohanesid koduõppe ja huvitegevuse õues­õppega. Imetlusväärselt said vanemad hakkama põhitöö kõrvalt laste distantsõppe toetamisega. Ma tean, et lihtne see polnud. Aitäh teile selle eest!