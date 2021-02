Aida keldris resideerub eksperimentaalmuusik Aigar Vals

Osaliselt on residentuuriperioodil Viljandis ka bändist Puuluup ja Pastaca artistinime all tuntud muusik Ramo Teder, kellega koos improvisatsioonile ja muusika loomisele keskendutakse. Residentuuri lõpus, 26. veebruaril tuleb aidas Aigar Valsi ja Ramo Tederi ühine ettekanne residentuuri jooksul valminud lugudega või improvisatsioon, mis on inspireeritud Viljandist ja pärimusmuusikast, aga tihedalt seotud ka eksperimentaalse alternatiivmuusikaga. Esitus salvestatakse helis ja pildis.

Aigar Valsi sõnul proovib ta residentuuri jooksul luua silda pärimuse ja tänapäevase eksperimentaalse alternatiivmuusika vahel. "Tulemus võib olla ootamatu, aga samas ehk ka täiesti ootuspärane. Kõik sõltub sellest, milliselt positsioonilt võtta. Et selgusele saada, peab seda ise kuulama," ütles Vals.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on selline residentuurieksperiment uudne ka keskusele. "Initsiatiiv residentuuriks tuli Aigarilt endalt. Seesugune koostöövorm on meile esmakordne, aga kui näeme, et see toimib, plaanime seda paar korda aastas muusikutele pakkuma hakata. Meile on oluline, et residentuuri jooksul sündivas loomingus oleks pärimusmuusika elemente, nii avasime Aigarile oma teabekogu varasalved ja terve maja ning loodame, et keskkond ja siit saadud teadmised inspireerivad teda kui muusikut. Ka Ramo on Aigaril hea leid. Ta aitab Aigaril eksperimentaal- ja pärimusmuusika otsi kokku siduda. Ootame suure põnevusega, mis sellest kooslusest siis sünnib," rääkis Noormaa.

Aigar Vals on mänginud trummarina eksperimentaalses popansamblis Badass Yuki, valmistades aastatel 2011 ja 2014 kaks albumit, mis on kandideerinud Eesti muusikaauhindade konkursil aasta parimaks alternatiivalbumiks, ning post-punkgrupis Junk Riot, tuuritades läbi Venemaa. Kolme aasta eest ilmus Aigar Valsi debüütalbum "End Game" ning 2020. aasta sügisel teine kauamängiv "Imperaator". Aigar Vals on kaasa löönud oma venna Argo Valsi albumil "In Loving Memory Of" pala "Sisetunne" kaasautori ja stuudiotrummarina. Mullu lõpetas ta kunstiakadeemia animatsiooniosakonna magistriõppe.