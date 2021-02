Politsei pressiteenistus andis enne kella 12 teada, et Viljandimaal ja selle ümbruses sajab jäävihma, mis on teed kohati äärmiselt libedaks teinud. "Viimase tunni vältel on seetõttu kraavi sõitnud juba neli autot ning hädaabikõnesid tuleb järjest juurde," sõnas politsei kommunikatsioonijuht Kerly Virk. Politsei hoiatab, et teedel on libeduse oht, ning palub sõidukijuhtidel olla ettevaatlik, valides teeoludele vastava sõidukiiruse.