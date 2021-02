Viljandimaale lisandus 15 nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 637 inimesel. 471 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 794,67 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 13,2 protsenti.

Haiglates on lõpetatud 3312 COVID-19 haigusjuhtumit 3250 inimesega.

Täna hommikuks on vaktsineerimisi tehtud 64 508 inimesele, kellest 27 277 on saanud mõlemad doosid. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt nii riskirühma kuuluvate inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.