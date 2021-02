Üle-eestilise maal elamise päeva peakorraldaja Krista Habakukk on Eesti külaliikumise Kodukant juhataja, kelle soontes voolab mulgi ja ingerisoome verd. Teade, et ta on pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi, võttis ta korraks sõnatuks.