Pole kahtlustki, et vabariigi aastapäev on igale õigele eestlasele kõige tähtsam sündmus. Olgu nende jaanide ja jõuludega, nagu on, aga kes 24. veeb­ruaril selga sirgu ei lükka ega trikoloori välja tõsta, riskib kogukonna üksmeelse hukkamõistuga. Et telepurgist sünnipäevapidustustele kaasa elada, peab ka lauakate väärikas olema. Süldid, singid, kiluvõikud ja muu säärane on kui aamen kirikus. Mis saab aga siis, kui ei taha Nahv-Nahvi pintslisse pista? Kõike saab!