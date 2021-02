Priit Põldmale on tööprotsess kõige õnnelikum siis, kui tema ei ole valinud teemat või materjali, vaid teema või materjal teda. FOTO: Silver Kaljula (Ugala)

Täna õhtul on Ugalas käesoleva aasta esimene esietendus. Publiku ette jõuab «Leskede kadunud maailm» – müstiline lugu mööda libisenud ajast ja elamata jäänud eludest. Autor Priit Põldma on tõuke saanud Andrus Kasemaa samanimelisest debüütromaanist, mida on nimetatud ka etnograafiliseks proosapoeemiks.