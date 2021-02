Ühiste kaante vahele on plaanis koguda valik noodi- ja fotomaterjali, ülevaade esitatud kavadest ja kapelli tegevuses osalenud muusikutest ning kultuuriloolisi meenutusi asjaosalistelt. Kapell oli hulk aastaid Viljandi linna esinduskollektiiv ning kasvulava paljudele Eestis hiljem alguse saanud ansamblitele ja festivalidele. Ansamblisse on kuulunud pikk nimekiri muusikuid, kes on nüüdseks tuntud nii Eestis kui kaugemal.