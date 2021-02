Viljandi politsei piirkonnavanem Meelis Lill ütles, et varasemad kontrollkäigud on näidanud, et maske kantakse hästi, seda teeb umbes 95 protsenti inimestest. Praegu kontrollitakse maskide kandmist tavatöö käigus, selleks eraldi patrulle pole välja pandud. Peamiselt jälgitakse seda kaubanduskeskustes ja toidupoodides. «Samuti on see suuresti seotud väljakutsetega. Näiteks kui keegi teeb kabanduskeskusesse väljakutse pisivarguse kohta, siis politsei sõidab kohale ja vaatab muu hulgas seda, kas maski kantakse,» kõneles Lill.