Alice Lokk: kingitus 26. sünnipäevaks – koroonaviirus

Lisaks kergele kurguvalule oli mu nina alla tekkinud suur külmaohatis, mis üldiselt ilmutab end kerge stressi või immuunsüsteemi nõrgenemise korral. Et niisugused nähud on talvel paljudel inimestel, võtsin enne magamaminekut kurgutableti ega mõelnud sellele rohkem.

Hommikul ärgates oli enesetunne aga endiselt kehv: pea oli kuidagi paks ja isegi mitme kihi riietega oli külm. Kraadiklaas näitas siiski ainult 37-kraadist kehatemperatuuri. Mõtlesin endamisi, et koroonaviiruse saamine on ju nii ebatõenäoline, sest olen viimaste päevade jooksul vähe ringi liikunud. Kuna aga korduvalt on rõhutatud, et iga väiksemagi sümptomi korral tuleks koroonaviiruse proov anda, helistasin siiski hommikul perearstile. Paar tundi hiljem olin Viljandi turuplatsil koroonatelgis proovi andmas.