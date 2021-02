Kuulutati välja vabadussõja mälestussamba riigihange

Linnavalitsus kuulutas välja riigihanke mälestussamba peatöövõtja leidmiseks. "Minu arvates on sümboolne, et kuulutasime vabadussõjas langenute mälestussamba riigihanke välja just vabariigi aastapäeva nädalal," ütles linnapea Madis Timpson. Ta lisas, et taotlusi on aega esitada 10. märtsini ning linn loodab peatöövõtjaga lepingu sõlmida jaanipäevaks.