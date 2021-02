Augud on küll väiksed, kuid neist läbi vaadates on Jaak Joala kuju selgelt näha. See tähendab, et juriidiliselt võivad augud tähendada eksponeerimist. FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnapea Madis Timpson sai aukudest teada Sakala käest ning sõnas naljatoonis, et inimesed on tõepoolest nutikad. Teatavasti saatis üsna pea pärast kuju paigaldamist Jaak Joala lesk Maire Joala advokaatide kaudu linnale kirja nõudmisega, et linn lõpetaks kuju eksponeerimise ja eemaldaks kõik viited kuulsale lauljale. Linn otsustas siis, et eksponeerimise lõpetamiseks on parim viis ehitada selle ümber puidust kast, ning nõnda see ka sündis.