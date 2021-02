Põhja-Sakala valla IT-spetsialisti Marko Reimanni sõnul vald ise seda lahendada ei saa, sest kodulehte haldab aktsiaselts Andmevara, kelle halduses on ka teiste Eesti omavalitsuste veebilehed. "See on seesama portaal, mida teised omavalitsused kasutavad, ja minu pisikesed näpud sinna taha ei ulatu. See kõik on teenusena sisse ostetud," selgitas Reimann.