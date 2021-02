Lahkunud on hinnatud õpetaja Lilian Tambek

Suur pühendumus ja kirg füüsika vastu ning soovi pakkuda lastele enamat viis Lilian Tambeki koolitöö kõrvalt Taibukate Teaduskooli asutamiseni. See on andnud lastele võimaluse oma teadmisi reaal- ja loodusteadustes süvendatult arendada.

Mullu novembris, kui Lilian Tambekile anti kodanikupäeva aumärk, kirjutas Sakala sellest, kuidas ta oli kevadisel koroonaajal aidanud matemaatikas ja füüsikas üheksat õpilast. "Me ei teinud läbi arvuti, sest lapsed olid isegi hädas. Isegi väga tublidel oli muresid, sest kui peres on kolm last, siis kõigi jaoks ei ole arvuteid. Üks õpilastest käis minu juures kodus ning oli väga õnnelik, sest sai õpetusest aru," rääkis Tambek.