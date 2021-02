Abja spordi- ja tervisekeskuse ujulas on avatud ainult suur bassein. Samuti on avatud jõusaal. Saunad on suletud ning nii ujumiseks kui jõusaali kasutamiseks tuleb end varem registreerida. Ujulasse pääseb korraga kõige rohkem 15 inimest, jõusaali 10.

Suure-Jaani tervisekoja ujulas on kõik basseinid avatud ilma atraktsioonideta ning oma tulekust ette teada andma. Saunad on suletud. Veekeskusesse saab korraga siseneda 15 inimest.

Kitzbergi gümnaasiumi ujulasse pääseb korraga kuni 10 inimest. "Lubatud on ainult sportlik ujumine, oleme soovitanud inimestel ette registreerida," sõnas kooli direktor Jaak Israel. Tema sõnul on ujula saun suletud ning riietusruumis tuleb kanda maski.

Vabariigi valitsuse korralduses on kirjas, et avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates viibimine ei ole esmaspäevast üldjuhul lubatud. Muudatuse eesmärk on vähendada inimeste kontakte, võttes arvesse, et nendes asutustes ei ole enamiku tegevuste puhul võimalik kanda maski ja hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Arvesse on võetud ka asjaolu, et koolivaheaja perioodil kasvab spaade ja veekeskuste kasutamine, mis omakorda suurendab koroonaviiruse leviku riski.