Rõõmsalt laperdades pandeemiakevadele vastu

Veebruar ei ole põhjamaalastele just lihtne kuu. Selleks ajaks on kõigil pimedusest ja külmast pehmelt öeldes kõriauguni ning järjekordne lumesadu tekitab vaid peapööritust. Kui meie eelkäijad poleks osanud sel kuul vabadust kätte võidelda, ei saaks isegi mitte kiluvõileiba süüa. Teisalt juba lehvitab märts kelmikalt ja kusagilt tuleks need jõuvarud ikka leida, et end hammastega kevadesse sikutada. Siinkohal kimbuke nõuandeid.