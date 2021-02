Mark Raidpere on öelnud, et mõtles elamise ruumist, mis on täidetud tahtmiste ja lootuse ning elu edenemise elevusega. "Et jalge all oleks kindel põrand ja seinas aken, millest välja vaadata. Ruum ise on väsinud, täidetud mälestuste ja seoste, ammu tähtsuse kaotanud luhtumiste ja saavutuste, ununevate inimeste kurbuse ja jõuga. Ta domineerib, kaitseb ja määrab."