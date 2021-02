Kultuuriakadeemia plaanib suurt ehitust

Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar rääkis, et kuigi ettevõtmine on üsna algusfaasis, on koolil kindel soov suur töö ette võtta, sest peahoone vajab täielikku rekonstrueerimist või tuleb see päris uus ehitada. Kõlar täpsustas, et jutt käib peahoone uuest osast, mitte muinsuskaitse all olevast vanast.