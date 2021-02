Praegu kasutusloa saanud vaktsiinidest ei taga ükski küll steriliseerivat immuunsust (see tähendab haigega kokku puutudes ja nakatudes on võimalik viirust edasi kanda ise haigestumata), ent uuemad uuringud annavad lootust, et eritatav viiruse hulk ja viiruse levitamise periood on vaktsineeritutel nakatumise järel tunduvalt väiksemad.