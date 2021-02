Määrdemees Raido Roman: mina tahaks, et ka puusuusk oleks Bjørn Dæhlie vääriline

«Mina tahaks, et ka puusuusk oleks Bjørn Dæhlie vääriline. Aga vot see suusa pidamine – see on raketiteadus,» lausus suusarivide keskel parasjagu ühele isendile viimast lihvi andev Velo&Moto poe määrdemees Raido Roman. Suure tõenäosusega lippab too suusk koos oma paarilisega sel pühapäeval teiste, rohkem kui 3500 suusapaari seas Tartu maratonil.