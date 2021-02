Odavaima müügis oleva kinnistu hind on 8999 eurot. Selle raha eest mõistagi vee ja kanalisatsiooniga elamiskõlblikku hoonet ei saa. Kõnealune vana rehielamu on see-eest täieliku privaatsuse rüpes Hüpassaare rabas. Koduukselt lähima naabrini on peaaegu kilomeeter maad. Hüpassaare raba õpperajani on talukoha juurest umbes kolm kilomeetrit.

Palkmaja on mõistagi kehvas korras ning vajab kõvasti raaha ja osavaid peremehekäsi. Eelmine omanik on küll uue korstna ehitusega korrastamises otsa lahti teinud, kui fakt on see, et 145-ruutmeetrine maja vajab kapitaalremonti. Elamu lähedal on amortiseerunud saunamaja. Kinnistul on salvkaev, elektriliitumist aga mitte.

Kui potentsiaalne ostja on ajaloo- ja kultuurihuviline, siis olgu öeldud, et maja on lasknud ehitada Mart Saare vend Hans Saar.

Kalleima hetkel pakkumises oleva maakodu hind on 59 000 eurot. FOTO: Mario Karro

Suislepa ligidal Kamsil paiknev talukoht võib uhkeldada suurema majadekompleksiga. Kinnistul on kaks elamut, laut ja puukuur.

Rohkem kui 200 ruutmeetri suuruses peahoones on seitse tuba, kaks kööki, duširuum, kuivkäimla ning betoonseinte ja -laega osaline kelder. Kütta tuleb selle ruume ahjudega ning vesi tuleb hüdrofooriga oma kaevust. Sooja vett teeb lokaalne elektriboiler.

Väiksemat hoonet saab kasutada elamu või majandushoonena. Selle palkseinte ja eterniitkatusega maja põhikorrusel on neli tuba ning kaks kööki, esikut ja sahvrit. Sellegi maja juurde kuulub osaline betoonkelder ning soojaks saab toad ahjude abil. Üldpinda on pisemal elamul 112 ruutmeetri jagu. Maakivivundamendile ehitatud savist ja palgist seintega lauda katust katab eterniit.

Üksiti on see kuuest maakonnas pakutavast talust kalleim: selle hinnaks on 59 000 eurot.