"Hommikusi ujujaid on meil omajagu. Klientuur on iseenesest olemas," arutles neljapäeval tund pärast valitsuse korralduse saabumist Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula. Ta tunnistas, et uudis on nii värske, et pole saanud edasist plaani kellegagi veel arutada. Küll aga andis ta mõista, et päriselt uksi sulgeda Suure-Jaani veekeskus ei tahaks. Tühjaks tuleks lasta kõik meelelahutusbasseinid ning saunades küte välja lülitada, aga kolmele basseinirajale korraga kümmekonna ujuja lubamine võib arutuse alla tulla.