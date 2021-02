Viljandi haigla sai vaktsiini soovivate haridustöötajate nimekirja haigekassalt sel teisipäeval. Haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et haigla saadab täna koolijuhtidele kirja üleskutsega alustada vaktsineerimist järgmisel neljapäeval. "Saime teisipäeval vaktsiini ära tellida ja meil on praegu info, et vaktsiinid jõuavad haiglasse järgmise nädala esimes pooles," ütles Valdvee.