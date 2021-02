EESTI KOOLILAPSED on edukad. Aga kas ka õnnelikud? Aasta tagasi muutus maailm meie ümber ja see paneb endiselt proovile ka kõige tugevamad hinged. Ehkki võrguühendus ja tehnoloogilised lahendused on üks võti töö- ja koolielu korraldamisel, jääb sellest sageli vajaka.