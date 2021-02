Seakatku leviku hirmus kütitakse usinalt metssigu

Jahimeestel on juba esimesest Aafrika seakatku puhangust kogemus metsas lahtiste silmadega käia, et võimalikud korjused kiirelt üles leida. Head abilised on neile seejuures kõva häält tegevad linnud. FOTO: Marko Saarm

Kui vahepeal näis, et seakatk on Eestist taandunud, siis mullu avastatud kolded on sundinud seda ohtu taas tõsiselt võtma ning metssigu on usinalt küttima asutud.