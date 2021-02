Mulgimaised vallad eelistavad Euroopa tiitli asemel oma märki

Sihtasutuse Tartu 2024 regionaalne koordinaator Annela Laaneots ütles, et Viljandimaalt on kultuuripealinna lepingusse kaasatud ainult Viljandi linn, sest nii mindi üheskoos Euroopa kultuuripealinna tiitlit taotlema.

«Tegemist on äärmiselt olulise kultuurikeskusega, mis on Tartuga otseselt ja tihedalt seotud ülikooli ning kultuurihariduse kaudu,» märkis ta. «Varasemate kultuuripealinnade kogemus näitab, et ligikaudu 20 omavalitsust on maksimaalne partnerite hulk, kellega jõutakse teha koostööd kultuuripealinna edukaks elluviimiseks.»