Teatrid paluvad saalides valida istekoht hajutusreeglit järgides

"Palun ole mõistev ja vastutulelik, kui palume sul teatrisaalis istuda mujale kui kohanumber sinu piletil. Palun ole mõistev ka siis, kui koht on lavast pisut kaugemal. Meie, teatrid, lubame, et jätame pool saali tühjaks ja tagame seeläbi kõigi saalisviibijate hajutatuse. Ja seda nii, et teaksime, kuhu sa istud, et vajadusel, kui tõesti on tervislikel põhjustel terviseametil vaja sinu poole ettevaatuse mõttes pöörduda, oleks see võimalus olemas," seisab etendusasutuste liidu pöördumises.