Üldjuhul ei tunne kunst piire. Oluline ei ole see, kas kunstiteos vaatajale meeldib või kas hinnangud sellele on negatiivsed. Kunst võib ka šokeerida, olla teatud juhul poliitiliselt ebakorrektne ja vastuolus enamiku arvamusega. Selles pole küsimus. Erinevus rikastab ning kunstivabadus on ühe põhiõigusena sätestatud ka Eesti põhiseaduses. Jaak Joala monumendi ümber toimuva puhul on märgitud, et kunst on vaba, tsirkust peabki saama ning vähemalt ei jäta teema peaaegu kedagi ükskõikseks.