Viljandi raekoja kellast võib saada kultuurimälestis

Linnapea Madis Timpson ütles, et on ainult rõõm, kui raekoja ainulaadne ja algsel kujul säilinud kell kultuurimälestiseks tunnistatakse.

Muinsuskaitseamet on koostanud kella kohta tehnilise ekspertiisi ja dokumendi riikliku kaitse eelduse hindamiseks. Neist selgub, et see on tehniliselt heas korras ning säilinud on originaalsubstants, mis tähendab, et kell-ajanäitaja vastab riikliku kaitse üldistele ja tehnikamälestise kriteeriumidele.