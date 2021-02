Maakonna haridustöötajad ootavad pikisilmi kaitset pakkuvat süsti

Esmaspäeval algas Eestis haridustöötajate vaktsineerimine Oxfordi ülikoolis väljatöötatud AstraZeneca vaktsiiniga ja kuigi see on tekitanud mõnel pool kahtlevat seisukohta, tundub, et Viljandimaa koolide personal on suuremas osas valmis süstima minema.